L'UE accelera su migrazione e asilo: nuove regole per rimpatri e Paesi sicuri

(Teleborsa) - "L'è la prima delle massime priorità per l'Unione Europea nel prossimo anno". Lo ha ribadito la, in una lettera inviata ai leader europei, in vista del Consiglio europeo del 20 e 21 marzo. Al centro della strategia dell'esecutivo UE vi è l'accelerazione della designazione dei "Paesi sicuri" e un nuovo regolamento per la gestione dei rimpatri.L'Unione Europea sta preparando una, basata su analisi dell'Agenzia europea per l'Asilo e altre fonti di informazione. L'obiettivo è quello di. La logica seguita dalla Commissione prevede, ad esempio, che se un numero esiguo di cittadini di un determinato Paese chiede asilo in Europa, allora quello Stato possa essere considerato sicuro.Tuttavia, l'approccio della Commissione su questo tema si è dimostrato incerto. Il 25 febbraio scorso, davanti alla Corte di Giustizia europea, un rappresentante legale dell'UE aveva dichiarato che la designazione dei Paesi sicuri è competenza dei singoli Stati membri, con possibilità di prevedere eccezioni per determinate categorie di persone. Questa affermazione sembra contraddire quanto ora sostenuto da von der Leyen, che punta a un elenco comune a livello europeo.Parallelamente alla questione dei Paesi sicuri, la Commissione ha presentato l'11 marzo una proposta per un. L'iniziativa mira a rendere più efficiente il processo, con regole comuni e semplificate, per superare una delle principali criticità della gestione migratoria dell'UE. La proposta prevede anche un maggiore utilizzo del rimpatrio forzato nei casi in cui non siano rispettate le condizioni per il rimpatrio volontario o quando sussistano rischi per la sicurezza.Un elemento chiave della nuova strategia è laQuesto modello richiama l'accordo tra Italia e Albania per la creazione di centri di detenzione per migranti sul territorio albanese. Tale pratica, però, ha già sollevato dubbi giuridici: la Corte di Giustizia europea è stata chiamata a esprimersi sulla legittimità dei respingimenti verso l'Albania di richiedenti asilo provenienti da Paesi come Egitto e Bangladesh, che l'Italia considera sicuri ma i tribunali nazionali no.Anche il tema dellaè al centro di una delicata disputa giuridica. La Corte di Cassazione italiana ha stabilito che, pur essendo la designazione di un Paese sicuro una prerogativa del governo, spetta ai giudici verificare la sua legittimità, soprattutto in presenza di evidenti violazioni dei diritti umani. Il 10 aprile l'Avvocato generale della Corte di Giustizia europea depositerà il suo parere indipendente, mentre la sentenza è attesa tra maggio e giugno. La decisione dei giudici di Lussemburgo sarà cruciale: da un lato, sempre più governi europei spingono per limitare i diritti dei richiedenti asilo; dall'altro, le normative attuali garantiscono ancora tutele fondamentali.La. Von der Leyen punta a rafforzare la cooperazione con Frontex per migliorare il coordinamento dei rimpatri, permettendo all'agenzia di negoziare direttamente con i Paesi terzi. Inoltre,, prevista entro la fine dell'anno.Le scelte dell'UE su questi temi avranno un. Se da un lato si cerca di accelerare i rimpatri e la designazione dei Paesi sicuri, dall'altro restano interrogativi sulle garanzie dei diritti fondamentali e sul ruolo della giustizia nel bilanciare sicurezza e protezione dei richiedenti asilo.