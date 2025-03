Coalizione dei Volenterosi, von der Leyen: anticipiamo parte Ue prestiti G7 a Ucraina

(Teleborsa) -con la"E' diventata più grande, più forte e molto determinata". C'è stata "ue il supporto all'Ucraina nel breve termine, finanziariamente e militarmente, le esigenze militari dell'Ucraina che devono essere soddisfatte, ma anche le esigenze finanziarie.Lo annuncia la presidente della Commissione europea Ursulain un video su X.Questa quarta riunione sull'Ucrainanel fare delle Forze armate ucraine la migliore garanzia di sicurezza per la difesa del Paese.Il "ha affermato von der Leyen è "mantenere la pressione sulla Russia". "E' molto chiaro che le sanzioni rimangono in vigore. Ciò che vogliamo è un accordo di pace giusto e duraturo. Questo è l'obiettivo", ha ribadito.- ha affermato ancora von der Leyen nel video postato dopo l'incontro dei Volonterosi - è stato il sostegno a lungo termine per l'Ucraina e la nostra posizione di difesa europea. Qui, ovviamente, il piano di 'Prontezza 2030' è cruciale. Fornisce fino a 800 miliardi di euro di possibilità di investimento nella difesa per gli stati membri. E questo significa, ad esempio, appalti congiunti con l'Ucraina", regole su "appalti congiunti nell'Unione europea, ma anche nell'industria della difesa ucraina. Sta rafforzando la base industriale della difesa dell'Ucraina. E naturalmente, abbiamo bisogno anche di una posizione di