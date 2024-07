BlackRock acquista la britannica Preqin per 2,55 miliardi di sterline

BlackRock

(Teleborsa) -, il più grande asset manager al mondo,, uno dei principali fornitori indipendenti di dati sui mercati privati ?, pero circa 3,2 miliardi di dollari in contanti. Riunendo i dati e gli strumenti di ricerca di Preqin con le funzionalità complementari del flusso di lavoro di Aladdin (il sistema di analisi dei dati di BlackRock) in una piattaforma unificata si creerà unCon una storia ventennale, Preqin è un fornitore leader di soluzioni dati indipendenti nei mercati privati ??con una copertura globale di 190.000 fondi, 60.000 gestori di fondi e 30.000 investitori nei mercati privati, raggiungendo più di 200.000 utenti, tra cui gestori patrimoniali, assicuratori, pensioni, gestori patrimoniali, banche e altri fornitori di servizi. Nel 2024, si prevede che Preqin genererà circaed è cresciuto di circa il 20% all'anno negli ultimi tre anni.Attraverso la piattaforma Aladdin, BlackRock fornisce soluzioni tecnologiche a oltre 1.000 clienti. La, riunisce i dati, la ricerca e il processo di investimento per gestori di fondi e investitori attraverso raccolta fondi, sourcing di affari, gestione del portafoglio, contabilità e performance. Preqin continuerà a essere offerto anche come soluzione autonoma, si legge in una nota."La visione di BlackRock è sempre stata quella di riunire investimenti, tecnologia e dati per offrire soluzioni che soddisfino le esigenze dei nostri clienti nell'intero portafoglio - ha affermato- Poiché i clienti spostano sempre più la loro attenzione dalla scelta dei prodotti alla costruzione dei portafogli, questo cambiamento richiede tecnologia, dati e analisi che creino un "linguaggio comune" per investire nei mercati pubblici e privati".