TISG, Intermonte abbassa target price e conferma Buy

(Teleborsa) -ha abbassato il(aper azione dai precedenti 12,50 euro) e confermato la(a) su(TISG), operatore globale della nautica di lusso quotato su Euronext Milan, in vista dei risultati del quarto trimestre e dell'intero anno (in uscita il 14 marzo)."Lasciamo spazio a un flusso di notizie positivo che potrebbe emergere in qualsiasi momento, mentre nel frattempo adottiamo una posizione leggermente più conservativa sui numeri - si legge nella ricerca - Le nostre stime attuali includono una performance superiore alle attuali guidance aziendali, che potrebbero rivelarsi eccessivamente ottimistiche alla luce di. Stiamo quindi riducendo le nostre ipotesi di fatturato, con un conseguente taglio dei margini, allineando le stime con la fascia bassa delle indicazioni fornite. Vorremmo sottolineare che questa posizione, in particolare per il 2025 e gli anni successivi, potrebbe essere resa obsoleta in caso di un forte acquisizione degli ordini nel primo semestre del 2025. La firma di alcuni grandi contratti, in particolare il rinomato Admiral da 100 metri in fase di negoziazione e altre forti prospettive per grandi yacht, potrebbero capovolgere le nostre ipotesi, ma"."Grazie al suo posizionamento tra i principali attori nella fascia alta del settore nautico, al suo business e alle sue strutture unici e completi, nonché all'elevata visibilità su prospettive e generazione di cassa confermata negli obiettivi aziendali, TISG sembra- sottolinea Intermonte - La chiara prospettiva di sfruttare ulteriori opportunità attraverso i marchi Perini Navi e Picchiotti, nonché nuovi progetti semicustom, aggiungono ulteriore vantaggio alla storia".