Nasce Spark Alliance: la più grande rete di ricarica europea unisce Electra, Atlante, Fastned, IONITY

(Teleborsa) -leader nella(EV) hanno unito le forze per creare la: la rete di ricarica più grande e affidabile d’Europa. I– tutte realtà europee specializzate e interamente dedicate alla ricarica per veicoli elettrici – hannopresso il Cercle de l'Union Interalliée a Parigi. L’obiettivo della Spark Alliance è, semplificando l’esperienza di ricarica e rendendo la mobilità elettrica più accessibile che mai.La Spark Alliance affronta direttamenteoggi. Trovare i, districandosi tra molteplici operatori, app e sistemi tariffari diversi, può essere frustrante, e spesso per completare una sessione di ricarica è necessario scaricare un’altra app o inserire un nuovo metodo di pagamento.La Spark Alliance risolverà questa confusione. I conducenti di veicoli elettrici potranno prestoindipendentemente dalla marca o dal modello del proprio veicolo. Basteràdel proprio operatore di ricarica preferito, senza doverne scaricare una nuova. I conducenti potranno recarsi, inoltre, presso qualsiasi stazione di ricarica di uno dei membri e utilizzare l’app di uno degli altri partner per avviare e pagare la propria sessione di ricarica. Questo meccanismo funziona in modo fluido tra tutte e quattro le aziende, creando una rete unificata e aperta a tutti i driver di veicoli elettrici.Per aiutare i conducenti a trovare la stazione più affidabile nelle vicinanze durante il viaggio,Questo renderà più semplice individuare uno degli, tutti alimentati al 100% da energia rinnovabile.La Spark Alliance rappresenta un grande passo avanti nella fiducia dei conducenti di auto elettriche e un cambiamento decisivo nel settore della ricarica. Questa collaborazione rivoluzionariastabilendo nuovi standard per la diffusione su larga scala della mobilità sostenibile in Europa. Atlante, Electra, Fastned e IONITY condividono la missione diUnendo le forze, stanno abbattendo le principali barriere alla diffusione dei veicoli elettrici e rendendo i viaggi in EV fluidi e senza interruzioni in tutta Europa, che si tratti di spostamenti quotidiani, viaggi di lavoro o vacanze."In Atlante siamo orgogliosi di essere uno dei membri fondatori della Spark Alliance: noi quattro condividiamo valori comuni e un forte impegno nel plasmare il futuro della ricarica dei veicoli elettrici. Metteremo a disposizione risorse, competenze e, soprattutto, passione e determinazione per offrire agli attuali e futuri conducenti di EV la migliore esperienza di ricarica possibile. Inizieremo concome mostrare reciprocamente le nostre stazioni all’interno delle app degli altri membri – offrendo così un accesso semplice e senza ostacoli alla più grande rete europea di ricarica rapida e ultra-rapida. Proseguiremo con altre iniziative per rendere l’accesso alla ricarica pubblica affidabile e di alta qualità sempre più semplice, trasparente e sicuro, guidando allo stesso tempo il settore nella preparazione alla diffusione di massa della mobilità elettrica. Stabilire nuovi standard per le infrastrutture di ricarica pubblica e introdurre innovazione non può avvenire in modo isolato: ci siamo uniti per dare il via a questo percorso, e cercheremo attivamente altri partner ispirati che vogliano costruire insieme a noi il futuro dell’elettrico!", dichiara"Electra è entusiasta di contribuire attivamente alla creazione della più grande rete di ricarica pubblica in Europa. Insieme ad Atlante, Fastned e Ionity, stiamo standardizzando l’esperienza di ricarica e rimuovendo ulteriori barriere all’adozione dei veicoli elettrici. In Electra abbiamo sempre puntato su. Con la Spark Alliance facciamo un ulteriore passo avanti, offrendo una rete di oltre 11.000 punti di ricarica di alta qualità, accessibili con un colpo d’occhio e senza la necessità di cambiare app. Questo è il futuro della mobilità elettrica: fluido, conveniente e sostenibile", fa sapere"I conducenti di veicoli elettrici si trovano spesso in un labirinto: troppe app, troppe tessere di ricarica e stazioni di bassa qualità che generano confusione e frustrazione. Stiamo risolvendo questo problema unendo le migliori aziende di ricarica d’Europa per offrire l’. In un mercato affollato, le stazioni della Spark Alliance si distingueranno come un simbolo di qualità e affidabilità – semplificando l’intera esperienza di ricarica per gli utenti e accelerando l’adozione dei veicoli elettrici","Guidare e ricaricare un veicolo elettrico dovrebbe essere un’esperienza entusiasmante — non fonte di stress. La nostra collaborazione, sostenuta dai principali operatori europei specializzati nella ricarica, rappresenta: ricarica rapida e affidabile, semplificata in 25 Paesi europei — tutto all’interno dell’app che i conducenti già conoscono e utilizzano. Uniti da una missione comune, stiamo aprendo la strada a una nuova era di viaggi puliti e senza interruzioni in tutta Europa", dichiara