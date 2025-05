Focus sugli ETF 7 maggio 2025 - [video]

l'ETF emesso da Ishares

l'ETF gestito da Ishares

l'ETF emesso da Deutsche Bank

l'ETF controllato da Ishares

l'ETF di Amundi

l'ETF di Ishares

l'ETF di Amundi

l'ETF controllato da Deutsche Bank

l'ETF emesso da Ishares

sono, che mira a replicare il più fedelmente possibile l'andamento di un indice composto da società di Taiwan, e, composto da società dei mercati sia sviluppati che emergenti dell'Asia orientale, esclusi Giappone e India.Registrano una, esposto sulle principali società operanti in ciascun settore economico nel mercato brasiliano, e, che punta sulle azioni più capitalizzate del mercato brasiliano.Hanno mosso i, che replica l'indice statunitense S&P 500 in euro, e, composto da obbligazioni governative dei mercati emergenti denominate in valute locali.Ecco gli ETF nel mirino degli analisti.per, che punta su circa 300 titoli di 10 paesi dell'Unione Europea.per, che punta sul principale indice azionario europeo Euro Stoxx 50.per, composto da società del mercato messicano.