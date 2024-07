Sodexo conferma guidance nonostante ricavi terzo trimestre sotto le attese

Sodexo

(Teleborsa) -, multinazionale francese che fornisce servizi di ristorazione, facility management e servizi alla persona, ha comunicato che ideldell'anno fiscale 2024 sonorispetto all'anno precedente a 6,07 miliardi di euro (o +7,2% escludendo la variazione contabile), mancando una previsione di consensus di 6,11 miliardi di euro fornita dalla società.Il gruppo, che garantirà il catering per i Giochi Olimpici e le Paralimpiadi di Parigi quest'estate, ha: crescita organica al top del range tra il +6% e il +8%; miglioramento del margine di profitto operativo sottostante da +30 a +40 punti base, a valute costanti."Abbiamo continuato a realizzare una solida crescita organica del +6,8% nel terzo trimestre, in crescita del +8,6% nei servizi di ristorazione e del +3,5% nei servizi FM - ha commentato- Questa performance è in linea con le nostre aspettative, permettendoci di confermare la nostra guidance per l'intero anno"."Il nostro, guidato dalle continue opportunità di outsourcing per la prima volta, dall'accelerazione di nuovi modelli operativi e dalla qualità delle nostre offerte di marca - ha aggiunto - Le nostre iniziative strategiche stanno dando risultati mentre avanziamo concentrandoci su offerte alimentari gustose, salutari e sostenibili, forti funzionalità digitali per migliorare l'esperienza del consumatore e una maggiore selettività nel FM".