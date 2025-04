ESPE, EBITDA raddoppiato a 8,3 milioni di euro nel 2024

ESPE

, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle energie rinnovabili, ha chiuso ilconpari a 49,8 milioni di euro, in aumento del 16,5% rispetto a 42,7 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2023. L'è pari a 8,3 milioni di euro, in crescita del 100,4% rispetto a 4,2 milioni di euro registrati al 31 dicembre 2023."Il 2024 è statoper ESPE; con un fatturato in aumento del 16,5% rispetto al 2023 e con un EBITDA raddoppiato - ha commentato l'- Nonostante un contesto geopolitico complesso e mutevole, il nostro modello di business si è dimostrato solido, grazie soprattutto alla fiducia e alla qualità che i clienti ci riconoscono. L'elevata customer retention ci consente di mantenere un ottimo livello di portafoglio ordini, con visibilità fino al primo semestre 2026. Guardando al futuro intendiamo proseguire nelle attività di consolidamento delle nostre linee di business, con un occhio sempre attento al mercato"."Continueremo a investire in ricerca e sviluppo di nuove opportunità, ne è la dimostrazione la nuovissima linea di prodotti Power Shelter e Power Skid, le nostre nuove cabine di trasformazione, che verranno presentate in anteprima alla fiera Intersolar Europe di inizio maggio - ha aggiunto - Infine, ci dedicheremo aldopo l'IPO in modo da ottimizzare l'intera catena del valore e da massimizzare le sinergie all'interno del Gruppo ESPE".Ilal 31 dicembre 2024 si consolida, attestandosi a 92,4 milioni di euro, con una visibilità sempre oltre i 18 mesi. Ciò consente alla società di poter programmare la crescita in modo ordinato e strutturato. Ad oggi, il portafoglio ordini è costante a 92,6 milioni di euro (di cui circa 97% da fotovoltaico).