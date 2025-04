GEDI, Paolo Ceretti nuovo presidente. Maurizio Scanavino si concentra su Juventus

Juventus

(Teleborsa) - Il Consiglio di Amministrazione dihadella società, in sostituzione di Maurizio Scanavino, che lascia GEDI per concentrarsi sui suoi impegni in, squadra di calcio quotata su Euronext Milan.Ceretti ha, ricoprendo incarichi di crescente importanza in Fiat (Internal Auditing e poi Finanza) e nel Settore Servizi Finanziari (Pianificazione, Credito e Controllo), per poi divenire Direttore Pianificazione Strategica e Sviluppo di Ifil (oggi). Dopo aver assunto nel 1999 la responsabilità della start up digital Ciaoweb, ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato di Global Value, joint venture nell'Information Technology tra Fiat e IBM. Dal 2004 è stato Direttore Generale di De Agostini, holding del Gruppo De Agostini, nell'ambito del quale è stato anche Amministratore Delegato di De Agostini Editore e di DeA Capital."Sono felice di questa nomina e determinato ad assicurare il massimo supporto a GEDI ed al suo Management, contribuendo con la mia esperienza affinché il Gruppo possa esprimere appieno il suo potenziale, in un", ha commentato Ceretti.Nel corso della riunione odierna, il Consiglio di Amministrazione ha inoltre nominato, in sostituzione del consigliere uscente Umberto Tribuzio.