S&P: opportunità per investitori e sponsor nello sport femminile in vista delle Olimpiadi 2024

(Teleborsa) - In vista dei prossimii campionati negli Stati Uniti e in Europa stanno registrandocreando un enorme potenziale per investitori e sponsor. Le fee sui diritti media rappresentano una fonte di guadagno sempre più importante per le. Nella pallacanestro femminile statunitense, in 13 anni i costi sono decuplicati nell'ultimo accordo per il college hoops e sono raddoppiati in cinque anni nel precedente accordo per la lega professionistica, mentre nel calcio europeo sono quadruplicati in cinque anni per il più recente campionato europeo femminile, il che implica tassi di crescita annuali del 19%, 20% e 38%.È quanto emerge dal rapporto pubblicato dache esamina come la rapida crescita degli sport femminili stia creando potenziale di investimento, con particolare attenzione ai guadagni negli Stati Uniti e in Europa. Il rapporto, "Trasformare i momenti in movimenti: lo slancio delle Olimpiadi sportive femminili e le opportunità per investitori e sponsor", è il secondo di una serie in due parti sullo sport femminile pubblicata simultaneamente da S&P Global nel conto alla rovescia per i Giochi di Parigi.I rendimenti elevati - si legge nel report -che devono firmare accordi con i media, aumentare il pubblico in diretta, in TV e in streaming, mantenere bacini di tifosi nuovi e commercialmente validi e assicurarsi spazi di trasmissione esclusivi.Il rapporto sottolinea come unrappresenti sia un'opportunità che una sfida per gli sponsor dei grandi brand, con una crescita di interesse che ha richiesto un'evoluzione delle strategie di marketing e di presentazione. La crescita degli sport femminili sta producendocon valutazioni di base relativamente basse e un elevato potenziale di crescita. I tassi di crescita annui impliciti per un gruppo di investimenti in squadre sportive femminili statunitensi negli ultimi due decenni variano dal 13% per le Chicago Sky al più recente e sorprendente 348% per le Las Vegas Aces. I rendimenti nelle fasi successive si ridurranno, ma la forte crescita dovrebbe continuare, con un numero sempre maggiore di squadre femminili che otterranno un'indipendenza operativa dai loro legami tradizionali con le squadre maschili."Gli sport femminili stanno registrando unain termini di spettatori, sponsorizzazioni e investimenti, segnando un momento cruciale in vista delle Olimpiadi di Parigi del 2024", ha affermatoe autrice principale del rapporto. "Questo è un momento critico per le società di media, gli investitori e gli organi di governo dello sport per gettare le basi per unae aiutare le atlete a garantire il loro giusto posto nel mondo dello sport".