IEG, torna Riminiwellness: lo sport del futuro passa da conoscenza e competenza

(Teleborsa) - Scalda i motori- la fiera ddedicata a fitness, benessere e sport - che torna dalal polo fieristico di Rimini:In uno scenario che vede il settore fitness sempre più integrato con salute, qualità della vita e innovazione sostenibile, questa edizione propone un programma di formazione senza precedenti, rivolto a trainer, imprenditori, stakeholder istituzionali e investitori.RiminiWellness 2025 si fa portavoce di un nuovo paradigma, lo sport come alleato per la transizione ecologica,sempre più etica e orientata al futuro. Nel pomeriggio della giornata di apertura debutta il Forum Sport e Sostenibilità – La sfida per vincere il futuro: il sottosegretario all’ambiente Claudio Barbaro aprirà i lavori con un videomessaggio, a cui seguiranno gli interventi di Niclas Svenningsen, Mitigation Manager per la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici (UNFCCC), sullo sport nell’Agenda 2030, di Silvia Marrara, capo ufficio diplomazia sportiva del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale (MAECI) e Simona Azzolini, Alumna & Milan anchor dell'Istituto per la Leadership in Sostenibilità dell'Università di Cambridge. La Fondazione Milano Cortina 2026 presenterà le politiche di sostenibilità per i Giochi Invernali, Giampiero Pastore, responsabile dell’Istituto di Medicina e Scienza dello Sport del CONI illustrerà le strategie per lo sport sostenibile mentre Leonardo Ghiraldini, Evolution Guide di Nativa relazionerà sulle opportunità dello sport per generare valore condiviso. Presenti anche l’Istituto per il Credito Sportivo e Culturale, Assosport con il Presidente Alessio Cremonese, e Sport e Salute, partner strategici di RiminiWellness. Parteciperà anche il coordinatore nazionale del Progetto Rete delle Città Sane, Francesco Caroli, con una osservazione sul ruolo della pubblica amministrazione per uno sport sostenibile. Il momento si chiuderà con una tavola rotonda che coinvolgerà gli Enti di Promozione Sportiva italiani come ASI, ANIF, UISP, OPES, CSI e ACS. Il Forum, moderato da Luigi Monfredi nasce in collaborazione con Ecomondo - la manifestazione internazionale sulla transizione green e sulla circular economy di Italian Exhibition Group, ed Ecopneus, società consortile per il riciclo degli pneumatici fuori uso: il Direttore Generale Giuseppina Carnimeo racconterà oltre 10 anni di sfide e soluzioni per la sostenibilità delle pavimentazioni sportive.Previsto per la giornata di venerdì la prima edizione del Fitness Franchising Day, momento di approfondimento con l’obiettivo di sviluppare un sistema franchising in Italia e di investimenti in ambito fitness, in partnership con Affilya, realtà leader nell’organizzazione di eventi b2b sul mondo del franchising. Si parlerà di real estate con CBRE; di finanza con KPMG, Mikro Kapital, Banco BPM, Atlas SGR e Istituto del Credito Sportivo e Culturale, e incontri one-to-one con brand come Anytime Fitness, Fit & Go, Your Personal Trainer, Solo Lei, 20 Training Lab, Fit Up, Crunch, Fitness Park e F45. Segue un doppio appuntamento con REX Roundtables con Michele Simone (AllFit) e Andrea Bagnacani (Eden Sport e Salute), che parleranno di trend emergenti e strategie per un fitness business solido e sostenibile. Alexandru Lascar (StayFitGym) e Anthony Barquisseau (Genae & Gymob) porteranno l’attenzione sul panorama internazionale, format innovativi, leadership efficace e modelli vincenti per guidare i club nel mercato globale.Il sapere tecnico si traduce in esperienza sul campo grazie a un ricco programma formativo rivolto a personal trainer, preparatori e istruttori. ELAV propone il ciclo “Formati per dominare, non per sopravvivere”, per chi vuole perfezionarsi e affrontare con competenza le nuove sfide del settore. ISSA Europe presenta una special edition del Corso CFT – Certified Fitness Trainer su temi fondamentali come biomeccanica applicata, progressioni funzionali, postura, mobilità, offrendo una formazione intensiva. La Federazione Italiana Fitness (FIF) arricchisce l’offerta in esclusiva per la fiera con masterclass pratiche, seminari e workshop tenuti da docenti qualificati. Tra gli appuntamenti clou torna il Convegno Nazionale “Palestre di Successo”, pensato per titolari di centri fitness e manager con focus sul modello gestionale per aumentare la redditività con testimonianze di imprenditori che hanno utilizzato questo metodo. ANIF – Associazione Nazionale Impianti Sport e Fitness offrirà incontri dedicati alla gestione manageriale, agli aggiornamenti normativi e alle opportunità post-riforma, tra i partner Technogym, Athletis, Balance Body, FONSPORT e tanti altri. Infine, APPI – Associazione Professionisti Pilates in Italia porterà sul palco lezioni gratuite di Matwork e Pilates con attrezzi, oltre a talk su temi cruciali per i professionisti del settore.Tornano gli Stati Generali del Fitness e del Wellness con unacon due momenti di approfondimento su investimenti e trend: capitali italiani, investimenti esteri e nuove espansioni con Luca Amedeo Masobello (VAM Investments), Samuele Frosio (RSG Group), Riccardo Turri (Starpool) e Mario Barbosa (GoFit) il giovedì mattina; le opportunità Corporate Wellness per palestre, centri Fitness e personal trainer, venerdì pomeriggio, con Anna Zattoni (Jointly), Michele Loperfido (Wellhub), Gianfranco Minutolo (UniBocconi) e Sara Compagni (Postura da Paura) seguito da un focus su Digital e Innovazione con Giovanna Allegrini di TakeMiHome, Alessandro Fazio di Dr. Feel e Nicola Tardelli di Healthy Viruoso. Venerdì sarà protagonista anche The European House – Ambrosetti, che presenta la seconda edizione dell’Osservatorio Valore Sport, con una visione “2050 - Italia in movimento”.Il convegno vedrà l’intervento e di rappresentanti istituzionali e scientifici come Giovanni Capelli, Direttore del CNaPPS, e Massimo Fabi, Assessore alle Politiche per la Salute dell’Emilia-Romagna, Alessandr o Rossi Presidente della Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e delle Cure Primarie e Sergio Iavicoli Direttore Generale della Prevenzione del Ministero della Salute. Spazio anche al tema dell’integrazione tra fitness, alimentazione e salute benessere con il panel trasversale “Muoversi per vivere meglio” al quale parteciperà l’ex campione olimpico Jury Chechi insieme ai brand partner dell’Osservatorio: Matrix, Amadori e FitActive. Il Convegno FIPE – Federpesi anticiperà invece i risultati dell’indagine “Federpesi nell’esperienza degli specialisti della forza”, realizzata da Format Research, offrendo indicazioni preziose per le politiche formative del settore. Confartigianato presenterà il Rapporto sull’Economia dello Sport, in collaborazione con Symbola e Deloitte, con il patrocinio del MAECI, mentre Les Mills presenterà un’indagine di mercato con IFO International Fitness Observatory e un business workshop con Martin Seibold, CEO LifeFit Group e Giorgio Trappolini, Country Manager Planet Fitness Italia.