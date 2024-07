SCM SIM autorizzata da CONSOB allo svolgimento di nuovi servizi

Solutions Capital Management SIM

(Teleborsa) -(SCM SIM), società quotata su Euronext Growth Milan e specializzata nei servizi di private banking e wealth management, ha ricevuto dal'allo svolgimento del servizio di ricezione e trasmissione ordini e alla detenzione delle disponibilità della clientela nei servizi di consulenza e collocamento.L'estensione delle suddette autorizzazioni consentirà alla società dinei confronti della clientela target, con l'obiettivo di consolidare la base commissionale ricorrente e razionalizzare ulteriormente alcuni processi operativi, si legge in una nota.La possibilità di detenere le disponibilità del cliente in fase di collocamento consentirà, in particolare, di supportare le aziende nella fase preparatoria del, viene sottolineato.L'autorizzazione alla raccolta degli ordini permetterà, inoltre, di potenziare il servizio di, consentendo ai clienti di operare con un unico referente, anche per le operazioni di acquisto e vendita titoli.