Fondo Italiano d'Investimento acquisisce la maggioranza del salumificio Trinità

(Teleborsa) -, controllato da CDP Equity e partecipato da banche e fondazioni,di, realtà italiana attiva nella produzione di salumi con sede principale a Vallese di Oppeano (Verona). Il perfezionamento dell'operazione, di cui non sono stati forniti dettagli finanziari, è previsto entro il mese di agosto 2024.L'operazione, secondo quanto si legge sul sito dell'AGCM, prevede che al perfezionamento dell'operazione il capitale sociale sia suddiviso come segue: ilalla Fondo Italiano d'Investimento SGR; il 7,33% a Sergio Verdelli Saccani; il 5,73% a Danio Sarzi Amadè; il 2,44% a Clara Zoppi; il 1,63% a Omar Mazzurega; il 1,63% a Greta Mazzurega; il 1,63% a Yennifer Mazzurega; il 1,60% a Mara Zoni.Realizzata tramite il, il veicolo settoriale con cui Fondo Italiano d'Investimento punta a sostenere le eccellenze della filiera agroalimentare italiana, l'operazione è finalizzata a supportare i fondatori nel processo di sviluppo dell'azienda. Questo avverrà per linee interne ed esterne con il più ampio obiettivo di consolidare il posizionamento di Trinità sul mercato italiano del foodservice, di puntare maggiormente sull'estero e di promuovere un processo di managerializzazione, anche tramite la valorizzazione di risorse interne.Fondata nel 1982, Trinità ha realizzato negli anni 7 acquisizioni nel territorio nazionale ed oggi, con 5 siti produttivi tra Veneto, Lombardia e Marche, conta più di 250 collaboratori tra dipendenti e agenti. L'azienda, con2023 in crescita di oltre il 30% a circa, serve prevalentemente il canale del foodservice italiano, sia attraverso marchi propri sia in private label.I soci Danio Sarzi Amadè, Sergio Verdelli Saccani unitamente alla famiglia Mazzurega resteranno all'interno della società con i medesimi ruoli. In particolare,continueranno a guidarla, rispettivamente in qualità dientrambi con deleghe operative, supportati dal team FIAF."Quello dei salumi, nel nostro Paese, è un, caratterizzato dalla presenza di numerosi piccoli player specializzati in nicchie di mercato e Trinità, per dimensioni e caratteristiche, rappresenta la realtà ideale per avviare adeguati processi di aggregazione, per competere sempre più anche sui mercati esteri", ha commentato, Senior Partner del FIAF.Il Fondo Italiano Agri&Food – FIAF ad oggi ha nel propriole società Corradi e Ghisolfi (Corte de' Frati, Cremona) e Pasta Berruto (Carmagnola, Torino).