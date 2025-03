Natixis IM, Alberico Potenza nuovo Country Head Italy per business istituzionale

(Teleborsa) -ha annunciato la(effettiva da inizio marzo). In questo ruolo di nuova creazione, Potenza sarà responsabile della gestione delle attuali relazioni con i clienti istituzionali e della creazione di nuovi business attraverso la gamma di prodotti offerti da Natixis IM e dalle sue affiliate. Riporterà a Sophie Del Campo, Head of Distribution per l'Europa meridionale e l'America Latina di Natixis IM.Con oltre due decenni di esperienza negli investimenti istituzionali in Italia, Potenza, dove ha ricoperto il ruolo di Head of Italy favorendo una stretta collaborazione con i team sales di Natixis IM. Potenza ha iniziato la carriera nel 1999 presso Allianz Global Investors a Milano, prima come analista finanziario e poi come gestore azionario. All'inizio del 2007 è passato a Groupama Asset Management, dove ha cominciato come Sales Manager per i clienti istituzionali italiani per poi diventare Managing Director e Chief Investment Officer della branch italiana di Groupama AM nel 2010. Nel 2016 ha assunto il ruolo di Chief Investment Officer presso FIA, una start-up focalizzata sugli investimenti in real asset, e nel 2021 è diventato Direttore Commerciale di Banca CF+, co-responsabile della Business Unit Factoring Performing & Special Situations.