Websolute, depositate due liste di candidati per il rinnovo del CdA

Websolute

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nei settori della comunicazione e tecnologia digitale e del digital marketing e commerce, ha comunicato che sono statee una lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale, come previsto all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti convocata per il 14 aprile 2025 in prima convocazione.Laè stata presentata da parte dei soci, titolari complessivamente di 5.516.613 azioni ordinarie (rappresentative di una partecipazione pari al 53,94% del capitale sociale), ed è composta dai seguenti candidati: Lamberto Mattioli (candidato proposto quale Presidente), Maurizio Lanciaprima, Claudio Tonti, Alfonso Del Giudice (in possesso dei requisiti di indipendenza), Giampaolo Marinelli.Laè stata presentata da parte dei soci, titolari complessivamente di 1.380.809 azioni ordinarie (rappresentative di una partecipazione pari al 13,50% del capitale sociale), ed è composta dai seguenti candidati: Paolo Pescetto, Antonello Carlucci (candidato proposto quale Presidente), Lorenza Castelli (in possesso dei requisiti di indipendenza), Francesco Di Martino, Michele Sibio.