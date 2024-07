ICOP avvia processo di quotazione su Euronext Growth Milan

Alantra

(Teleborsa) -, società friulana che è una delle principali imprese europee nel settore del microtunnel, ha avviato l'iter per la(EGM), il mercato di Borsa Italiana dedicato alle PMI ad alto potenziale di crescita. L'ammissione è prevista il 23 luglio 2024, con il debutto a Piazza Affari nei giorni successivi.è l'Euronext Growth Advisor (EGA).ICOP, fondata nel 1920 come società di costruzioni a forte connotazione territoriale, è oggi un'azienda operante a livello internazionale e leader nelle attività legate all'ingegneria del sottosuolo con particolare focus nei business delle(e.g. pali, diaframmi, consolidamenti, etc..), del(costruzione di tunnel sotterranei di dimensioni limitate senza la necessità di trincee, utilizzate nel settore piping), dellee delle, anche attraverso i cosiddetti partenariati pubblico privati.ICOP ha chiuso ilcon unpari a 112,2 milioni di euro, in crescita del 21,9% rispetto all’anno precedente, un EBITDA pari a 14,7 milioni (con una marginalità % sul valore della produzione pari al 13,1%), ed unpari a 4,9 milioni. Ladella società era pari a 21 milioni al 31 dicembre 2023. La società genera il 30,5% del valore della produzione in Italia, il 66,3% in Europa ed il 3,2% nel resto del mondo.Al 31 marzo 2024 la società ha riportato un Valore della Produzione a circa 37,1 milioni di euro, un EBITDA pari a circa 9,4 milioni (circa 25,3% sul VdP) ed undi commesse aggiudicate e contrattualizzate di 885,5 milioni (contro i circa 850 milioni a fine 2023).I componenti delsono: Vittorio Petrucco, Presidente del Consiglio di Amministrazione; Piero Petrucco, Amministratore delegato; Paolo Copetti, Amministratore; Giacomo Petrucco, Amministratore; Castaldi Enrico, Amministratore; Francesco Petrucco, Amministratore; Luciano Bezzo, Amministratore indipendente.Prima dell'ammissione, ilè posseduto da: Cifre S.r.l. (società riconducibile alla famiglia Petrucco) per il 79,61% del capitale sociale; Friulia S.p.A. per il 20,00% del capitale sociale; eredi di Paolo Petrucco per lo 0,39%.Le azioni ordinarie oggetto di ammissione alle negoziazioni comprenderannoche attribuiscono ciascuna 2 diritti di voto. Inoltre, con efficacia sospensivamente condizionata all'ammissione alle negoziazioni delle azioni ordinarie, saranno presenti(Price Adjustment Shares - azioni PAS), non oggetto di ammissione alle negoziazioni, di titolarità di Cifre s.r.l., convertibili in azioni ordinarie in misura proporzionale al raggiungimento di un obiettivo di redditività al 31 dicembre 2024.