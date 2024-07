Wall Street cauta in attesa di trimestrali e inflazione

Dow Jones

(Teleborsa) - Chiusura sulla parità per la Borsa di New York, con ilche si attesta a 39.345 punti; sulla stessa linea, chiude la giornata senza particolari scossoni l', fermandosi a 5.573 punti. In moderato rialzo il(+0,23%); consolida i livelli della vigilia l'(+0,1%).Gli investitori che attendono conferme sulla possibilità che il primo taglio dei tassi sia attuato dalla Fed a settembre. A tal proposito, il mercato guarda alla testimonianza del presidente,al Congresso e ai dati chiave sull'inflazione, in settimana. Gli addetti ai lavori guardano anche all'avvio delle trimestrali che partiranno venerdì dal settore bancario con i risultati di Citigroup, JPMorgan, Wells Fargo e Bank of New York Mellon.Nell'S&P 500, buona la performance del comparto. Tra i più negativi della lista del paniere S&P 500, troviamo i comparti(-1,01%) e(-0,59%).In cima alla classifica deicomponenti il Dow Jones,(+6,18%),(+1,51%),(+1,12%) e(+1,07%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -3,14%.Preda dei venditori, con un decremento del 2,21%.Giornata fiacca per, che segna un calo dell'1,46%.Piccola perdita per, che scambia con un -1,26%.(+6,18%),(+3,97%),(+3,93%) e(+2,47%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -12,53%.In perdita, che scende del 3,91%.Si concentrano le vendite su, che soffre un calo del 3,72%.Vendite su, che registra un ribasso del 2,95%.Tra gliche avranno la maggiore influenza sull'andamento dei mercati USA:16:00: Scorte ingrosso, mensile (atteso 0,6%; preced. 0,1%)16:30: Scorte petrolio, settimanale (preced. -12,16 Mln barili)14:30: Prezzi consumo, annuale (atteso 3,1%; preced. 3,3%)14:30: Richieste sussidi disoccupazione, settimanale (atteso 236K unità; preced. 238K unità)14:30: Prezzi consumo, mensile (atteso 0,1%; preced. 0%)14:30: Prezzi produzione, mensile (atteso 0,1%; preced. -0,2%)14:30: Prezzi produzione, annuale (preced. 2,2%).