Positivo il Mercato americano

Dow Jones

S&P-500

Nasdaq 100

S&P 100

utilities

beni di consumo per l'ufficio

finanziario

beni di consumo secondari

Intel

Apple

Travelers Company

Goldman Sachs

United Health

Amazon

Microsoft

Salesforce

PDD Holdings

Intel

Apple

Gilead Sciences

Trade Desk

Marvell Technology

Meta Platforms

(Teleborsa) - Positiva la Borsa di New York, conferma la performance rialzista dell'avvio, con gli indici che, reduci da una settimana di fortissima volatilità, festeggiano l’annuncio del presidente, Donald Trump, di esentare dai dazi i prodotti tecnologici. Una decisione vista dagli analisti come un tentativo di avvio trattativa tra Stati Uniti e Cina, finalizzata a ridurre i dazi reciproci attualmente al 145% sulle merci cinesi e al 125% su quelle americane.Tra gli indici statunitensi, ilmostra un rialzo dello 0,65%; sulla stessa linea, l'continua la giornata in aumento dello 0,72%. Poco sopra la parità il(+0,47%); sulla stessa linea, guadagni frazionali per l'(+0,64%).Nell'S&P 500, buona la performance dei comparti(+1,61%),(+1,39%) e(+1,19%). Il settore, con il suo -0,64%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+2,71%),(+2,50%),(+1,95%) e(+1,84%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -3,08%.Seduta negativa per, che mostra una perdita del 2,61%.Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,76%.Piccola perdita per, che scambia con un -0,61%.Tra i(+5,54%),(+2,71%),(+2,50%) e(+2,30%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -3,60%.Sotto pressione, che accusa un calo del 2,88%.Scivola, con un netto svantaggio del 2,61%.