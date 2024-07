Ariston, Equita abbassa stime e target price

Equita

(Teleborsa) -ha abbassato aper azione (dai precedenti 6,9 euro) ilsu, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, confermando la" sul titolo.Alla luce di alcuni dati di settore (in particolare in Germania), alcuni commenti di esperti di settore e il settore immobiliare ancora debole, gli analistiverso il già debole 1Q, con le principali geografie europee (Germania + Italia + Francia che rappresentano circa 35-40% delle sales) ancora sotto pressione (in particolare nel segmento Pompe di calore che cuba per circa il 20% delle sales di Gruppo).Non includendo un'accelerazione nel 2Q24, il broker crede che l'attuale stima di Adj. EBIT 2024 sia difficilmente raggiungile: di conseguenzale2024 del -4% (ora -11,5% che include -3% dall'effetto derivante dalla nazionalizzazione della filiale Russa) con unora stimato del 7,3% (Adj. EBIT -21% a 200 milioni di euro) anche per un price-mix meno favorevole.Sul, in larga parte per effetto trascinamento, riduce l'Adj. EBIT del -17% non aspettandosi comunque un rimbalzo significativo (sales organiche +4% con margini +110bps) date le attuali incertezze regolamentari (principalmente in Italia) e il perdurare della debolezza del mercato renovation."Il trading momentum resta debole portandoci ad essere prudenti nel breve - si legge nella ricerca - Al momento, gliin un'ottica di normalizzazione delle dinamiche di mercato e il(Ariston può comprare fino al 5% del capitale dopo le recenti modifiche di governance)".