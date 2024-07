Borse europee positive, a Milano brillano TIM e Saipem

FTSE MIB

Euro / Dollaro USA

oro

Spread

Francoforte

Londra

Parigi

FTSE MIB

FTSE Italia All-Share

FTSE Italia Mid Cap

FTSE Italia Star

Telecom Italia

Saipem

Barclays

Azimut

Hera

Campari

Ferragamo

Ariston Holding

Webuild

Acea

Piaggio

Credem

Maire Tecnimont

Barclays

Banca Ifis

(Teleborsa) -, con ilche mette a segno la stessa performance positiva del Vecchio Continente, dopo che non sono emersi grandi spunti dalla testimonianza al congresso del presidente della Fed nella giornata di ieri. ha sottolineato che i recenti dati segnalano ulteriori modesti progressi sul rientro del sentiero d'inflazione ma che saranno necessarie ulteriori nuove conferme in questo senso per alimentare la fiducia della Fed, ponendo particolare attenzione alla pubblicazione delIn area euro il calendario odierno si presenta leggero: l'unico dato è arrivato dall', dove a maggio 2024 l'indice destagionalizzato dellaè aumentato dello 0,5% rispetto ad aprile; nella media del periodo marzo-maggio si è registrato un calo del livello della produzione dell'1,6% rispetto ai tre mesi precedenti.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,082. Lieve aumento dell', che sale a 2.373,5 dollari l'oncia. Giornata negativa per il(Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 81,15 dollari per barile, in calo dello 0,32%.Lotra il rendimento del BTP e quello del Bund tedesco si riduce, attestandosi a +136 punti base, con ilche si posiziona al 3,86%.piccolo passo in avanti per, che mostra un progresso dello 0,50%, composta, che cresce di un modesto +0,57%, e performance modesta per, che mostra un moderato rialzo dello 0,54%.Ilmostra un timido guadagno, con ilche sta mettendo a segno un +0,66%; sulla stessa linea, ilprocede a piccoli passi, avanzando a 36.317 punti. In frazionale progresso il(+0,38%); sulla stessa linea, poco sopra la parità il(+0,34%).di Piazza Affari, svettache segna un importante progresso del 4,29% (dopo il miglioramento del rating di due notch a "BB" da parte di S&P Global). Sostenuta, con un discreto guadagno del 2,73% (dopo la conferma del giudizio Overweight da parte di). Buoni spunti su, che mostra un ampio vantaggio dell'1,86%. Ben impostata, che mostra un incremento dell'1,78%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -0,66%.Tra i(+2,87%),(+2,81%),(+2,78%) e(+2,67%).I più forti ribassi, invece, si verificano su, che continua la seduta con -5,19%.scende dell'1,54%. Contrazione moderata per, che soffre un calo dello 0,96% (dopo il downgrade a Equal-weight di). Sottotonoche mostra una limatura dello 0,85%.