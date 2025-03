In flessione Piazza Affari e le altre Borse europee

S&P-500

(Teleborsa) -. Nel frattempo, Wall Street prosegue le contrattazioni in forte ribasso, con l'che flette del 2,29%.Il focus degli investitori rimane sulle mosse del presidente statunitense Donald Trump. In un'intervista a Fox News di ieri, è emerso che una temporanea recessione dell'economia USA per effetto dei dazi non sarebbe esclusa. Sul fronte geopolitico, Trump ha suggerito la possibilità di imporre ulteriori sanzioni e tariffe statunitensi su larga scala alla Russia, con l'obiettivo di esercitare pressione sulla Russia affinché negozi un accordo di pace in Ucraina. Questa settimana, funzionari statunitensi e ucraini dovrebbero incontrarsi in Arabia Saudita.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,083. Seduta in frazionale ribasso per l', che lascia, per ora, sul parterre lo 0,35%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 66,27 dollari per barile, in calo dell'1,15%.Sulla parità lo, che rimane a quota +109 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona al 3,90%.in perdita, che scende dell'1,69%, sotto pressione, che accusa un calo dello 0,92%, e scivola, con un netto svantaggio dello 0,90%. Giornata “no” per la Borsa italiana, in flessione dello 0,95% sul; sulla stessa linea, ilha perso lo 0,95%, terminando la seduta a 40.447 punti.Nella Borsa di Milano, ilnella seduta del 10/03/2025 è stato pari a 3,41 miliardi di euro, in calo di 736,1 milioni di euro, rispetto ai 4,14 miliardi della vigilia; i volumi si sono attestati a 0,55 miliardi di azioni, rispetto ai 0,69 miliardi precedenti.di Piazza Affari, composta, che cresce di un modesto +1,07%.In luce, con un ampio progresso del 3,26%.Andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,53%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 2,91%.I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -4,52%.Pesante, che segna una discesa di ben -4,37 punti percentuali.Seduta negativa per, che scende del 4,35%.Sensibili perdite per, in calo del 3,86%.Al Top tra le azioni italiane a(+7,67%),(+3,00%),(+2,39%) e(+1,89%).I più forti ribassi, invece, si sono verificati su, che ha archiviato la seduta a -6,75%.In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,20%.In apnea, che arretra del 6,06%.