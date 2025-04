Borse europee in recupero alla vigilia del Liberation Day con inflazione in calo

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -. Domani l'amministrazione statunitense dovrebbe alzare il velo sui dazi reciproci sui beni provenienti da praticamente tutti i paesi esteri. Sempre domani, diventeranno effettive le tariffe su acciaio, alluminio e settore Auto.Intanto, gli investitori sono stati confortati dal dato dell'di marzo nell'. A marzo il CPI flash headline ha segnato variazioni di +0,6% m/m e di +2,2% a/a (come da attese e rispetto a +2,3% precedente), mentre quello core ha registrato +2,4% a/a (rispetto a +2,5% previsto e +2,6% precedente). Sempre sul fronte macro, ina febbraio il è sceso al 5,9% (dal 6,2% precedente), raggiungendo il livello più basso da aprile 2007.L'mantiene la posizione sostanzialmente stabile su 1,08. Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia a quota 3.121,1 dollari l'oncia. Seduta sulla parità per il(Light Sweet Crude Oil), che si attesta a 71,53 dollari per barile.Lieve calo dello, che scende a +107 punti base, mentre ilsi attesta al 3,73%.effervescente, con un progresso dell'1,70%, sostanzialmente tonico, che registra una plusvalenza dello 0,61%, e andamento positivo per, che avanza di un discreto +1,1%.Segno più in chiusura per il, con ilin aumento dell'1,33%; sulla stessa linea, giornata di guadagni per il, che termina la giornata a 40.774 punti. In frazionale progresso il(+0,3%); come pure, in rialzo il(+1,02%).di Milano, troviamo(+2,85%),(+2,80%),(+2,70%) e(+2,42%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -1,35%. Tentenna, con un modesto ribasso dell'1,21%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,90%.di Milano,(+5,92%),(+3,88%),(+3,84%) e(+3,52%).Le peggiori performance, invece, si sono registrate su, che ha chiuso a -4,99%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,34%. Tentenna, che cede l'1,33%. Sostanzialmente debole, che registra una flessione dell'1,21%.