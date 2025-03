In rosso l'equity europeo. A Milano bene Amplifon dopo deal in Polonia

Euro / Dollaro USA

(Teleborsa) -, con il. In un'intervista a Fox News di ieri, è emerso che una temporanea recessione dell'economia USA per effetto dei dazi non sarebbe esclusa. Sul fronte geopolitico, Trump ha suggerito la possibilità di imporre ulteriori sanzioni e tariffe statunitensi su larga scala alla Russia, con l'obiettivo di esercitare pressione sulla Russia affinché negozi un accordo di pace in Ucraina. Questa settimana, funzionari statunitensi e ucraini dovrebbero incontrarsi in Arabia Saudita.Per quanto riguarda il contesto macroeconomico, ini dati sull'inflazione di febbraio hanno registrato il primo calo in 13 mesi, con l'indice dei prezzi al consumo (CPI) a -0,7% a/a, poiché il paese affronta una pressione deflazionistica. La produzione industriale in è salita a gennaio del 2% m/m, risultando più robusta dell'1,6% atteso dal mercato e offrendo un segnale di recupero dopo il calo del -1,5% m/m di dicembre (rivisto al rialzo da -2,4%). In, i prezzi alla produzione dell'industria sono risultati in aumento a gennaio. In è migliorato più delle attese il sentiment degli investitori, secondo l'ultimo sondaggio condotto dall'Istituto Sentix tedesco.Sostanzialmente stabile l', che continua la sessione sui livelli della vigilia e si ferma a 1,085. L'è sostanzialmente stabile su 2.906,1 dollari l'oncia. Il(Light Sweet Crude Oil) mostra un guadagno frazionale dello 0,68%.Invariato lo, che si posiziona a +109 punti base, con ilche si attesta al 3,87%.scende, con un ribasso dell'1,51%, si concentrano le vendite su, che soffre un calo dello 0,73%, e tentenna, con un modesto ribasso dello 0,61%., ilè in calo (-0,78%) e si attesta su 38.292 punti; sulla stessa linea, si muove in retromarcia il, che scivola a 40.516 punti. Leggermente negativo il(-0,58%); sulla stessa tendenza, in discesa il(-0,87%).Tra lea grande capitalizzazione, exploit di, che mostra un rialzo del 3,48%. Su di giri(+2,97%, che ha raddoppiato la presenza in Polonia con un'acquisizione di 120 punti vendita). Acquisti a piene mani su, che vanta un incremento del 2,72%. Effervescente, con un progresso del 2,27%.Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -4,05%. Crolla, con una flessione del 3,41%. Vendite a piene mani su, che soffre un decremento del 3,06%. Vendite su, che registra un ribasso del 2,79%.Al Top tra le azioni italiane a(+6,88%),(+2,90%),(+2,20%) e(+1,95%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -5,20%. Pessima performance per, che registra un ribasso del 5,06%. Sessione nera per, che lascia sul tappeto una perdita del 4,43%. In perdita, che scende del 4,32%.