Borse europee in rialzo, a Piazza Affari vola Stellantis

(Teleborsa) -con Piazza Affari che corre registrando guadagni superiori all'1%.Partenza lanciata perdopo l'apertura dell'amministrazione Trump su una possibile esenzione temporanea dei dazi sulle importazioni di auto negli Stati Uniti. "Le case automobilistiche - ha spiegato - hanno bisogno di un po' più di tempo" per ricollocare negli Stati Uniti la produzione in Canada, Messico e in altre aree. Soffre invece ilSul, la crescita dei prezzi al consumo in Francia è rimasta contenuta a, allo 0,8% annuo, un dato che aumenta la possibilità che la Banca Centrale Europea tagli ancora i tassi di interesse nella riunione in programma per giovedì. In Germania scendono i prezzi all'ingrosso , a marzo un calo dello 0,2% su base mensile, dopo il +0,6% del mese precedente.Aumentano ma meno delle attese nel disoccupati richiedenti un sussidio (claimant count): a marzo sono risultati in aumento di 18.700 unità, dopo aver riportato una salita di 16.500 unità a febbraio (rivisto da un preliminare di +44.200). Stabile il, che si attesta al 4,4% a febbraio, come il mese precedente e previsto dagli analisti.Sessione euforica per l', che mostra un balzo del 4,76%. Pioggia di acquisti sull', che sta portando a casa un guadagno del 3,09%. Seduta in lieve rialzo per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che avanza a 61,93 dollari per barile.Aumenta di poco lo, che si porta a +114 punti base, con un lieve rialzo di 2 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,61%.andamento positivo per, che avanza di un discreto +0,99%, guadagno moderato per, che avanza dello 0,64%, e fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,39%.Sessione molto positiva per Piazza Affari, con ilche mostra un balzo dell'1,18%.di Piazza Affari, svettache segna un importante progresso del 4,45%.Ben comprata, che segna un forte rialzo del 3,23%.avanza del 2,77%.Si muove in territorio positivo, mostrando un incremento del 2,69%.Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -2,68%.scende del 2,09%.Calo deciso per, che segna un -2,01%.Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,68%.di Milano,(+5,40%),(+2,75%),(+2,01%) e(+1,73%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -2,31%.Sotto pressione, con un forte ribasso del 2,14%.Pensosa, con un calo frazionale dell'1,28%.Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,75%.