Supporto all'export, SIMEST (Gruppo CDP): realizzate quasi 90 operazioni per oltre 200 milioni euro

(Teleborsa) -per un valore din forte crescita rispetto allo stesso periodo dello scorso anno (nel I semestre 2023 le operazioni sono state 60 per circa 114 milioni di euro): lo comunicasocietà del Gruppo Cassa Depositi e Prestiti per l’internazionalizzazione delle imprese italiane, sottolineando che il numero delle imprese esportatrici servite è aumentato del 33% rispetto all’analogo periodo del 2023 e, di queste, circa il 45% sono nuove imprese clienti.Questi importanti risultati - si legge nella nota - confermano il ruolo chiave svolto da SIMEST a sostegno della crescita delle esportazioni di beni strumentali Made in Italy sui mercati internazionali.Fra le principali aree di destinazione delle forniture italiane figura al primo postoseguita da India e Bangladesh che cubano circa l’11%. Gli Stati Uniti d’America continuano ad avere un peso rilevante quale mercato di sbocco delle merci italiane con il 10% delle operazioni approvate. Ben rappresentati anche i paesi dell’Unione Europea (9%), gli Emirati Arabi Uniti (9%) e la Turchia (7%).I principali settori merceologici trainanti dei primi sei mesi del 2024 sono, invece: trasporti, macchinari tessili, macchinari per l’industria alimentare, impianti per l’industria chimica, macchinari per la lavorazione del legno, della plastica, della ceramica e dei metalli; macchinari per il packaging; casseforme per l'edilizia.Il sostegno di SIMEST è avvenuto su operazioni di Credito fornitore attraverso il “Contributo Export”, strumento gestito in convenzione con il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale. Si tratta "di un contributo in conto interessi, a fondo perduto e totalmente gratuito, destinato alla parziale o totale riduzione del costo dello smobilizzo di titoli di pagamento emessi dall’acquirente estero a fronte dei contratti di vendita".