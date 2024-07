Gibus, ricavi semestrali scendono a 47,6 milioni di euro

Gibus

(Teleborsa) -, società attiva nel settore outdoor design di alta gamma e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilconpari a 47,6 milioni di euro, in diminuzione del 6,2% rispetto a 50,7 milioni di euro al 30 giugno 2023. I ricavi realizzati all'estero sono pari a 21,3 milioni di euro e rappresentano il 45% del totale (22 milioni di euro al 30 giugno 2023, pari al 43% del totale), con un contributo del Gruppo LEINER pari a 12,8 milioni di euro. L'Italia registra ricavi pari a 26,3 milioni di euro, in diminuzione rispetto a 28,7 milioni di euro al 30 giugno 2023.Relativamente alle, il Gruppo registra ricavi relativi al segmento Lusso High End pari a 18,7 milioni di euro, rispetto a 18,8 milioni di euro al 30 giugno 2023; nello specifico, la linea Lusso High Tech (pergole bioclimatiche) registra ricavi per 12,8 milioni di euro (12,9 milioni di euro nel primo semestre 2023) e la linea Sostenibilità (zip screen) registra ricavi per 5,8 milioni di euro (5,9 milioni di euro nel primo semestre 2023). La Linea Design registra ricavi per 24,9 milioni di euro, in diminuzione rispetto a 28 milioni di euro al 30 giugno 2023. I ricavi incrementali riconducibili al Gruppo LEINER sono pari a 12,8 milioni di euro, di cui 2,3 milioni di euro generati dalla controllata Schirmherrschaft Vertriebs, che opera vendite dirette ai clienti finali esclusivamente nella ristorazione e nell'industria alberghiera."Il semestre appena concluso presenta ricavi in linea con le aspettative di mercato che non ha mostrato ancora segnali di ripresa, dopo il trend di rallentamento dello scorso anno - ha commentato l'- Relativamente allo sconto in fattura, riteniamo che il 2024 sia l'anno della definitiva normalizzazione. Il mercato tedesco, presidiato dal gruppo attraverso la controllata Leiner, si conferma sostanzialmente sui medesimi ricavi, che ancora non permettono di apprezzare in misura significativa le sinergie dell'acquisizione in termini di cross-selling, date alla distribuzione dei prodotti della linea Lusso High-tech attraverso il network Leiner. Procedono le attività di sviluppo commerciale e promozione per l'apertura sia del mercato tedesco, attraverso la rete commerciale Leiner, che di quello olandese, attraverso la filiale Gibus NL, anche se la raccolta in termini di vendite riflette il rallentamento del momento congiunturale nei paesi dell'Europa centrale. La performance della Linea Design è stata influenzata dal contesto meteorologico a livello europeo, caratterizzato anche da episodi alluvionali, mentre la linea Lusso High-Tech è risultata meno influenzata dall'andamento stagionale del business e dal fattore climatico".