Nuova linea ferroviaria lungo l’Himalaya, Italferr (Gruppo FS): abbattuti due diaframmi

(Teleborsa) - Un’impresa ingegneristica tra le più complesse del pianeta, che prevede la costruzione di 125 km totali di nuova linea ferroviaria lungo il sistema montuoso dell’Himalaya, in India:, in joint venture con la svizzera Lombardi,sta eseguendo le complesse attività di progettazione e project management consulting della linea ferroviaria Rishikesh-Karnaprayag.- spiega la nota - eseguito per la RVNL, Rail Vikas Nigam (le ferrovie dell'India) che vede nell’abbattimento simultaneo di due diaframmi un significativo tassello nell’avanzamento della realizzazione dell’opera. L’obiettivo finale è la costruzione di unnuovo tracciato ferroviario nella regione himalayana dello Uttarakhand. Un collegamento dallo sviluppo prevalentemente sotterraneo (105 km su 17 gallerie), che corre in parallelo all'alveo del fiume Gange e che vede la costruzione di 13 stazioni.L’intera costruzione della linea è divisa in dieci lotti complessivi, i cui numeri 1 e 8 sono stati assegnati alla JV con Italferr capogruppo.La nuova linea ferroviaria "non è solo un';iniziativa di trasporto,prendo la strada a un collegamento ferroviario cruciale che migliorerà la