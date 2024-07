SACE e Roma Startup: al via i lavori del "Rome Venture Forum 2024"

(Teleborsa) - Investimenti in capitale di rischio per leal centro del dibattito della seconda edizione di "" organizzato dall'associazione dell'ecosistema di innovazione della Capitale,insieme a"Oggi, ci incontriamo con ilche lo facciamo. Siamo ormai da tempo partner di fondi di startup e di acceleratori di imprese e startup innovative. Ci incontriamo oggi per discutere ancoraper supportare al meglio questo segmento", dichiara Antonio Frezza, Chief Marketing, Sales PMI and Property Solutions Officer di SACE."Un segmento importantissimo per il mantenimento delladel nostro paese. Perchè, investire in innovazione, significaUn numero per tutti: chi investe in innovazionedi un'azienda che non lo fa. Questo indice ci da la spinta ad essere noi come istituzione, come SACE, vocata all'export e allo sviluppo del sistema Italia a essere premiata in questo segmento. Lo vogliamo fare con strumenti vocati alle startup perchè sono imprese eLo vogliamo fare, e lo vorremo fare ancora di più, con strumenti a supporto dei Venture Capital, che sono a oggi lo strumento per stimolare la concorrenza e per stimolare l'innovazione, perchè si inseriscono in un momento dell'idea delle imprese che difficilmente hanno l'accesso alla liquidità e non avendo un track result creditizio e un business case già validato è unconclude Frezza.Dalle azioni per la attrazione di operatori classe internazionale a Roma per fare sinergia alle prospettive e strategie per il Venture Capital passando dallaL'incontro, ha dato voce ai vari protagonisti de settore."Come finanziare questa innovazione? Bisogna passare dacon nuovi attori, come ad esempio ilPoi, si è parlato dell'idea di poter avere una cluster di prossimità a Roma sul Venture Capital, e credo che sia unperchè a Roma ci sono un insieme di elementi che vanno dalla qualità delle risorse umane, e lo posso dire per esperienza diretta avendo gestito Leonardo, vanno alla presenza di grandi aziende industriali e pubbliche, vanno alla presenza di istituzioni che hanno un forte focus sul tema innovazione", aggiunge"L'negli ultimi anni ha fatto", prosegue- Banca Europea per gli Investimenti. "Siamo ancora indietro rispetto ad altri paesi europei, ma appunto, inegli ultimi anni testimoniano la vivacità e la dinamica di questo settore. Pensiamo che tutti gli elementi messi in campo, sia dal legislatore ma anche da attori istituzionali, come la Cassa Depositi e Prestiti, siano importanti perche sarà un pò alla base della crescita e della competitiva anche dell'Italia in Europa e nel mondo", conclude Vigliotti.