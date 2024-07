Wells Fargo in rosso, paga calo margine d’interesse

Wells Fargo

Wells Fargo

(Teleborsa) - Si muove in ribasso il titoloche esibisce una perdita secca del 6,88% sui valori precedenti.A pesare sulle azioni contribuiscono i conti del secondo trimestre che evidenziano undell'1% a 4,91 miliardi di dollari, ein rialzo dell'1% a 20,7 miliardi.La quarta banca americana per asset paga il calo del 9% del margine d’interesse a 11,92 miliardi, inferiore alle attese (12,12 miliardi). La diminuzione è dovuta ai maggiori interessi attivi pagati dalla banca per finanziarsi.Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice, evidenzia un rallentamento del trend dellarispetto all', e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.Segnali di rafforzamento per la tendenza di breve con resistenza più immediata vista a 56,58 USD, con un livello di supporto a controllo della fase attuale stimato a 55,53. L'equilibrata forza rialzista diè supportata dall'incrocio al rialzo della media mobile a 5 giorni sulla media mobile a 34 giorni. Per le implicazioni tecniche assunte dovremmo assistere ad una continuazione della fase rialzista verso quota 57,63.