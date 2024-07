Parlamento europeo: Metsola rieletta presidente

(Teleborsa) -o. L'eurodeputata maltese guiderà l'Eurocamera per i prossimi due anni e mezzo. Metsola è stata confermata alla guida dell'Eurocamera con una maggioranza record della Plenaria.infatti è stata eletta con 562 sì su 699 votanti.ha accolto l'esito. L'altra candidata,, ha preso 61 preferenze., ha detto, dopo la sua rielezione.ad accogliere la sua riconferma ad ampissima maggioranza, per Roberta Metsola arrivano le felicitazioni della presidente della Commissione europea, UrsulaCongratulazioni, cara Roberta Metsola, per la tua rielezione come presidente del Parlamento europeo. Pienamente meritata. La tua leadership e passione per l'Europa sono più, scrive la tedesca su X,per la rielezione a Presidente delscrive il Ministro per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRRsu X.