Giovani, Europa e fiscalità: Tridico tra Bruxelles e le sfide del futuro

(Teleborsa) - Tre importanti appuntamenti dedicati alsi sono tenuti al Parlamento Ue di Bruxelles, organizzati da. Nel corso della giornata, Tridico ha dialogato con Fabiola Salerno, docente del liceo classico "Gioacchino da Fiore" di Rende (Cs), presentando il libro "Sguardi sull'Unione Europea". L'opera, con prefazione del diplomatico Fernando Gentilini, offre una visione chiara e sintetica dell'evoluzione dell'Ue.Successivamente,(Resilient Innovation Ecosystems for EU Value Chains) grazie alla. Inoltre, è stato presentato il progetto del periodico "Europa", che sarà realizzato dagli studenti del liceo "De Sarlo-De Lorenzo" di Lagonegro. Davanti ai numerosi giovani presenti, Tridico ha sottolineato il valore della conoscenza, dell'innovazione e della partecipazione attiva nel costruire il futuro dell'Europa. "Sostenere i giovani e la loro voglia di mettersi in gioco è un dovere per chi crede in un'Europa basata sul merito e sulle opportunità", ha dichiarato.Parallelamente al, Tridico ha lanciato un appello per una. Tra le proposte discusse, la patrimonialei, avanzata dall'economistaTuttavia, la proposta si scontra con la mobilità dei grandi patrimoni, attratti da regimi fiscali più vantaggiosi.Il commissario Ue, Wopke Hoekstra, ha sottolineato l'importanza della fiscalità nella transizione ecologica e della necessità di chiudere accordi sulla tassazione ambientale. Inoltre, si è discusso dei dazi statunitensi, conInfine, si è parlato dellarecepita da meno di un terzo dei 150 paesi firmatari, evidenziando le difficoltà tecniche legate alle diverse fiscalità nazionali. Il dibattito ha ribadito la necessità di un sistema fiscale europeo più equo ed efficace, capace di sostenere la crescita economica senza penalizzare le imprese e i lavoratori.