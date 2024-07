EssilorLuxottica annuncia due nuove acquisizioni

EssilorLuxottica

(Teleborsa) -ha annunciato oggi, una nel campo dell'abbigliamento e accessori (Supreme), l'altra in campo medico (Heidelberg Engineering).La big italo-francese ha innanzitutto annunciato la stipula di un, leader globale nel settore abbigliamento, calzature e accessori lifestyle, perper cassa. L’operazione dovrebbeed è soggetta alle consuete condizioni di mercato e all‘approvazione delle autorità regolatorie competenti., Presidente e Amministratore Delegato e, Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica, hanno spiegato "l’ingresso nel nostro Gruppo di un marchio iconico come Supreme rappresenta per noi un’incredibile opportunità" in quanto il marchio "si allinea perfettamente al nostro percorso di innovazione e crescita, offrendoci una connessione diretta con nuovi pubblici, linguaggi e dimensioni creative"., Presidente e Amministratore Delegato di VF, ha voluto ricordare che "Supreme ha rafforzato la propria presenza in mercati strategici come la Cina e la Corea del Sud ed è tornata a registrare una solida crescita. Nonostante ciò, dato il modello di business peculiare del brand e il modello integrato di VF, a seguito di una revisione strategica del nostro portafoglio, abbiamo ritenuto che le sinergie tra Supreme e VF sono limitate, il che rende quest’operazione un passo naturale".Per, fondatore di Supreme, EssilorLuxottica è "un partner unico che ha compreso che diamo il meglio quando rimaniamo fedeli a noi stessi, continuando a lavorare e a crescere come abbiamo fatto negli ultimi 30 anni".ha poi annunciato la sigla di un accordo per, azienda tedesca specializzata in soluzioni diagnostiche, tecnologie chirurgiche digitali e soluzioni IT per l'oftalmologia clinica. Un accordo che rappresenta un ulteriore passo avanti nella strategia del Gruppo e nel suo percorso in ambito med-tech.Fondata dal Dott. Gerhard Zinser e Christoph Schoess nel 1990, Heidelberg Engineering dispone di una(OCT), nell’elaborazione e analisi delle immagini in tempo reale, nell'analisi dei dati su larga scala e nella navigazione chirurgica digitale a beneficio dei professionisti del mondo della salute, della scienza e della ricerca in diversi ambiti dell’oftalmologia.e, da oltre trent’anni, è un punto di riferimento nella diagnosi precoce delle patologie oculari come il glaucoma e la degenerazione maculare legata all’età."L’acquisizione di Heidelberg Engineering, conosciuta nel mondo per la sua esperienza nel rilevamento e nella diagnosi precoci, si iscrive perfettamente nella strategia di EssilorLuxottica di crescere nel med-tech", hanno sottolineato, Presidente e Amministratore Delegato,, Vice Amministratore Delegato di EssilorLuxottica.