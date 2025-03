Wall Street accelera dopo la Fed. Powell: rischi recessione aumentati ma non elevati

General Mills

(Teleborsa) - ha continuato a prevedere tagli per 50 punti basi nella restante parte dell'anno. Il presidente ha riconosciuto che unaimposti o minacciati da Trump. "Parte di essa, la risposta è chiaramente una parte, una buona parte, deriva dai dazi - ha detto durante la conferenza stampa post-riunione - Ma lavoreremo con altri analisti per separare l'inflazione non tariffaria da quella tariffaria". I rischi di recessione, ha osservato, sono "aumentati, ma non sono elevati".Tra chi ha pubblicato i risultati prima della campanella,hasull'intero esercizio con il rallentamento della domanda nelle categorie degli snack.Sul fronte macroeconomico, lenegli Stati Uniti sono diminuite con i tassi sui mutui trentennali che sono saliti al 6,72% dal 6,67% precedente.Guardando aidella Borsa New York, ilmostra una plusvalenza dell'1,12%; sulla stessa linea, performance positiva per l', che continua la giornata in aumento dell'1,39% rispetto alla chiusura della seduta precedente. Su di giri il(+1,78%); sulla stessa tendenza, in denaro l'(+1,49%).In luce sul listino nordamericano S&P 500 i(+2,10%),(+1,98%) e(+1,83%).Al top tra i(+6,52%),(+2,63%),(+2,31%) e(+1,87%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,16%. Pensosa, con un calo frazionale dello 0,94%. Tentenna, con un modesto ribasso dello 0,91%. Giornata fiacca per, che segna un calo dello 0,90%.Tra i(+5,23%),(+4,57%),(+4,12%) e(+3,92%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -7,16%.scende del 3,16%. Calo deciso per, che segna un -1,51%. Piccola perdita per, che scambia con un -1,39%.