Wall Street in rialzo prima della Fed con rimbalzo di Tesla e Nvidia

(Teleborsa) -, in un momento di significative incertezze sul fronte commerciale e gepolitico. Le previsione degli analisti sono che la banca centrale statunitensequando pubblicherà la sua dichiarazione alle 19 ora italiana. Alle 19.30 inizierà la conferenza stampa del presidente Jerome Powell, che sarà attentamente seguita per le sue opinioni sul potenziale impatto dei dazi e sullo stato di salute dell'economia, dopo che sono aumentati i timori per una recessione.Bene le, in particolare(il CEO Jensen Huang ha affermato che la società è ben posizionata per gestire un cambiamento nel settore dell'intelligenza artificiale) e(ha ricevuto l'approvazione della California per iniziare a un servizio di robotaxi).Tra chi ha pubblicato i risultati prima della campanella,hasull'intero esercizio con il rallentamento della domanda nelle categorie degli snack.Sul fronte macroeconomico, lenegli Stati Uniti sono diminuite con i tassi sui mutui trentennali che sono saliti al 6,72% dal 6,67% precedente.Guardando ai, ilsale dello 0,39% a 41.745 punti; sulla stessa linea, l'fa un piccolo salto in avanti dello 0,51%, portandosi a 5.643 punti. Guadagni frazionali per il(+0,62%); sulla stessa linea, in moderato rialzo l'(+0,54%).Nell'S&P 500, buona la performance dei(+1,31%),(+1,00%) e(+0,75%). Il settore, con il suo -0,48%, si attesta come peggiore del mercato.del Dow Jones,(+5,97%),(+1,96%),(+1,50%) e(+1,36%).Le più forti vendite, invece, si manifestano su, che prosegue le contrattazioni a -6,62%. Deludente, che si adagia poco sotto i livelli della vigilia. Fiacca, che mostra un piccolo decremento dello 0,85%. Discesa modesta per, che cede un piccolo -0,68%.(+4,83%),(+4,19%),(+4,00%) e(+3,48%).Le peggiori performance, invece, si registrano su, che ottiene -6,62%. In rosso, che evidenzia un deciso ribasso del 3,05%. Spicca la prestazione negativa di, che scende dell'1,56%.scende dell'1,51%.