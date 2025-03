Allcore, utile 2024 sale a 1,7 milioni di euro. Dividendo di 0,08 euro

Allcore

(Teleborsa) -(già Soluzione Tasse), società attiva nella consulenza aziendale alle PMI e quotata su Euronext Growth Milan, ha chiuso ilcon unconsolidato pari a 43,2 milioni di euro - comprensivo del risultato delle società IREC, acquisita in corso d'anno e del solo margine tra vendita e costi di acquisto della controllata Re Business - rispetto a 38,9 milioni di euro al 31 dicembre 2023, in crescita dell'11%, che sarebbe stato pari a circa 49 milioni di euro qualora i ricavi della BU "Instant buyer" fossero stati rilevati in base al fatturato, in crescita quindi del 26% rispetto al FY23.L'è pari a 5,7 milioni di euro, in aumento del 43,2%, mentre l'% sul valore della produzione è del 13,3%, in aumento rispetto al dato al 31 dicembre 2023 pari al 10,3%. L'è pari a 1,7 milioni di euro, in aumento del 16,8%. Laconsolidata è pari a 2,2 milioni di euro (rispetto a 6,3 milioni di euro del 2023) per effetto dei 5,8 milioni di euro in immobili destinati alla vendita presenti nel magazzino di Re Business e alla tesoreria in titoli e Bitcoin per complessivi 1,2 milioni di euro."I risultati approvati oggi dal CdAe lasciano grandi aspettative sul prosieguo del nostro solido percorso di crescita - ha commentato l'- Dopo la riorganizzazione avvenuta al termine del primo semestre dello scorso anno, siamo riusciti a concretizzare significativi risultati economici nonostante gli ingenti investimenti sullo sviluppo tecnologico del gruppo. Stiamo vivendo un periodo di grande cambiamento, soprattutto per l'arrivo di nuove tecnologie che stanno mutando per sempre il modo di lavorare. Nel 2024, anche le importanti risorse investite negli ultimi anni in tecnologie all'avanguardia hanno iniziato a dare i primi frutti e siamo pronti a ridisegnare il volto del nostro gruppo proprio sulle tecnologie proprietarie sviluppate fino a oggi"."Il profitto netto è statoche pesano sul conto economico, ma la crescita dell'EBITDA e soprattutto gli indicatori interni di soddisfazione della clientela e il bassissimo tasso di abbandono, indicano che siamo sulla strada giusta e la leadership in questo mercato è sempre di più nelle nostre mani", ha aggiunto.Il CdA ha proposto ununitario di 0,08 euro per azione, al netto di quelle detenute in portafoglio alla data di stacco della cedola (alla data odierna, tale numero è pari a 80.031 azioni), con stacco cedola il 26 maggio 2025 , record date il 27 maggio 2025 e data di pagamento il 28 maggio 2025.