Eprcomunicazione, Paola Garifi cooptata in CdA

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nella comunicazione e relazioni pubbliche, ha, che prenderà il posto di consigliere non esecutivo in sostituzione di Marilena Angelozzi. La consigliera Angelozzi si è dimessa pochi giorni fa a seguito della vendita della propria partecipazione detenuta in Eprcomunicazione Holding, che controlla la società.Paola Garifi, 45 anni, giornalista professionista,. In precedenza aveva avuto alcuni importanti incarichi istituzionali presso la Presidenza del Consiglio e lavorato per il Cipe e la Regione Siciliana. Dalla quotazione in avanti Paola Garifi ha ulteriormente arricchito la sua esperienza professionale, affiancando il CEO nei rapporti con gli investitori e con Borsa Italiana."A nome di tutti i colleghi - ha detto il- ho il piacere di dare il benvenuto a Paola nella governance dell'azienda, sicuri che apporterà la sua elevata competenza professionale, comprovata da anni di esperienze di successo e apprezzata nel mondo dei media di cui è interlocutore abituale, nei prossimi decisivi passaggi di crescita del Gruppo. Abbiamo fattoe di questo siamo particolarmente soddisfatti".