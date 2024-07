Irce, finanziamenti per 30 milioni di euro per nuovo stabilimento in Repubblica Ceca

Irce

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext STAR Milan e operatore nel settore dei conduttori per avvolgimento di macchine elettriche e nel settore dei cavi elettrici, ha sottoscritto, rispettivamente, con Banca di Imola, BPER Banca e Banca Monte dei Paschi di Sienaper un, del valore di 10 milioni cadauno.Tali finanziamenti, unitamente ai mezzi propri ed alle linee di credito già in essere di IRCE, sono destinati a finanziare per un valore complessivo di 45 milioni di euro la società interamente controllata Irce S.r.o. in relazione al progetto di investimento avente ad oggetto la realizzazione dele l'acquisto di impianti e macchinari funzionali all'attività produttiva.I contra di finanziamento in oggetto, da erogarsi in un'unica soluzione per cassa,e privi di covenants finanziari, prevedono un periodo di preammortamento di 24 mesi mentre il rimborso avverrà in rate trimestrali con quota capitale costante.