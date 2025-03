Materie prime critiche, Commissione Ue seleziona 47 progetti: 4 sono in Italia

(Teleborsa) - La Commissione Ue ha adottato, per la prima volta, un elenco divolti a rafforzare lein materia di, che a loro volta rafforzeranno la catena del valore delle materie prime europee e diversificheranno le fonti di approvvigionamento. I nuovi progetti strategici segnano una tappa importante nell'attuazione della(CRMA), che mira a garantire che l'estrazione, la trasformazione e il riciclaggio europei di materie prime strategiche soddisfino rispettivamente il 10 %, il 40 % e il 25 % della domanda dell'UE entro il 2030.Panoramica dei progetti selezionatiI 47 nuovi progetti strategici sono ubicati in: Belgio, Francia, Italia, Germania, Spagna, Estonia, Cechia, Grecia, Svezia, Finlandia, Portogallo, Polonia e Romania. Coprono uno o più segmenti della catena del valore delle materie prime, con 25 progetti che comprendono attività di estrazione, 24 di trasformazione, 10 di riciclaggio e 2 di sostituzione delle materie prime.I progetti strategici riguardanoelencate nella legge sulle materie prime critiche. Ciò comprende diversi progetti riguardanti il(22 progetti), il(12 progetti), il(10 progetti), il(7 progetti) e la(11 progetti), che andranno particolarmente a beneficio della catena del valore delle materie prime per batterie dell'UE. Questi progetti garantiranno che l'UE possa soddisfare pienamente i suoi parametri di riferimento 2030 per l'estrazione, la trasformazione e il riciclaggio di litio e cobalto, compiendo nel contempo progressi sostanziali per la grafite, il nichel e il manganese. Inoltre, altri progetti strategici riguardanti il(1 progetto) e il(3 progetti) contribuiranno alla resilienza dell'industria della difesa dell'UE, che dipende dall'uso di tali materiali.Questi progetti sono stati selezionati in quanto contribuiscono all'approvvigionamento sicuro di materie prime strategiche dell'UE, rispettanoe die sono tecnicamente fattibili. Inoltre, i progetti selezionati hanno anche dimostrato evidenti benefici transfrontalieri per l'UE.L’Italia ha ottenuto un importante risultato: su dieci progetti diriconosciuti strategici a livello europeo, quattro sono in Italia. Si trovano in Veneto, Toscana, Lazio e Sardegna.Secondo il ministro dell’Ambiente e della sicurezza energetica,, "il risultato ottenuto - per la prima volta dall’approvazione del Critical Raw Materials Act e dall’approvazione della nuova legge italiana - dà l’avvio ad una nuova visione del settore delle materie prime in Italia, incentrata sulla competitività ma anche sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale". "Infine – aggiunge il ministro - i progetti italiani che hanno ottenuto il riconoscimento di progetti strategici confermano il forte orientamento del nostro Paese verso la circolarità, la valorizzazione e l’uso efficiente delle risorse".