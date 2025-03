Mid e Small cap, Intermonte: valutazioni interessanti in attesa del fondo di fondi

(Teleborsa) - Lescambianorispetto alle large cap. Lo si legge nel report mensile di Intermonte sull'andamento del segmento italiano delle mid-small cap, a cura di Andrea Randone, Head of Mid Small Cap Research."Questo ci porta asu questa asset class e, in particolare, la nostra preferenza per aziende di qualità, leader nei rispettivi settori, le cui valutazioni siano giustificate da prospettive di crescita realistiche o supportate da una forte generazione di cassa", viene evidenziato."Anche grazie a un, riteniamo che le mid-small cap italiane possano riconquistare l'attenzione degli investitori esteri - viene sottolineato - In questo contesto, iniziative come il Fondo Strategico Nazionale dovrebbero fornire un contributo positivo. L'impegno iniziale dovrebbe aggirarsi tra 700 milioni e 1 miliardo di euro, includendo sia il NSF (49%) che investitori privati (51%). I gestori del fondo avranno piena libertà nella composizione del portafoglio, a condizione che almeno il 70% sia investito in società quotate al di fuori del FTSE MIB, escludendo i titoli finanziari".