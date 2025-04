Barclays: dazi peggiori del previsto, rischi per Euro Stoxx 50 da recessione

Barclays

(Teleborsa) -. Lo scrivono gli analisti di, ricordando che il presidente Trump ha annunciato una tariffa minima del 10% su tutti gli esportatori negli USA, e in particolare tariffe del 20% e del 10% sulla maggior parte delle esportazioni di beni dall'UE e dal Regno Unito. La tariffa su acciaio e alluminio e sulle importazioni di auto negli USA rimane al 25%, il che potrebbe in qualche modo essere un sollievo per le azioni delle società automotive europee, mentre alcune categorie di prodotti sono esentate dalle tariffe."Queste nuove tariffe e la persistente incertezza della politica commerciale- si legge in una ricerca - Tuttavia, le dichiarazioni delle autorità e il modo in cui sono state stabilite le tariffe finali suggeriscono che potrebbe esserci spazio per i negoziati. Quindi è possibile che i dazi annunciati possano essere visti come un limite massimo e possano scendere da qui, anche se potenziali ritorsioni da parte dei partner commerciali degli Stati Uniti aumenterebbero i rischi di crescita al ribasso. È anche prevedibile un sostegno politico da parte delle banche centrali e del governo, che potrebbe mitigare parte del peso della guerra commerciale. Ma nel complesso, i nostri economisti vedono rischi al ribasso per le loro previsioni di crescita".Sebbene gli esportatori di beni statunitensi rappresentino solo il 12% dei ricavi totali dell'indice, l'impatto di secondo ordine della crescita più debole del PIL porterà probabilmente gli utili dell'UE a una crescita piatta/piccola negativa nel 2025, prima di riprendersi nel 2026. Secondo Barclays, dazi di circa il 20% rappresenterebbero unGli analisti fanno notare che le azioni stavano già scontando un certo rischio di dazi, con gli indici principali fuori dai massimi e una significativa rotazione a livello di settore. "Un calo dell'8% dell'indiceimplica che circa il 25% della recessione è già stato scontato, ma si può sostenere che l', ancora in rialzo dell'8% anno su anno, potrebbe avere ancora una maggiore capacità di catch-up al ribasso se una recessione diventasse realtà", viene sottolineato.