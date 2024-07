LU-VE entra nel settore dell'energia nucleare: commessa da 27 milioni di euro in UK

LU-VE

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Milan e attiva nel settore degli scambiatori di calore ad aria, ha siglato - attraverso la controllata friulana Refrion - un accordo per ladella centrale Hinkley Point C nel Somerset, in Inghilterra. Il valore della commessa, sottoscritta con la Nuclear New Build Generation Company (NNB), attraverso il Contractor inglese Bouygues Energies & Services, è di circa 27 milioni di euro e la fornitura dei primi lotti inizierà nel 2025.Si tratta di unaper il Gruppo di Uboldo (VA) e per i suoi piani di sviluppo, che consente di ampliare le competenze tecniche e l'offerta di soluzioni ad alto potenziale tecnologico in un settore strategico.Il progetto ingegneristico complesso e tecnologicamente avanzato, una volta completato, fornirà il 7% del consumo di elettricità del Regno Unito. La centrale nucleare di Hinkley Point C, costruita da EDF Energy, divisione britannica della multinazionale francese dell'elettricità, è uno dei più grandi progetti realizzati finora in Europa in grado di generare 3.260 MW di elettricità.I sistemi ad alta tecnologia di LU-VE, progettati per resistere a onde d'urto causate da esplosioni e terremoti, consentiranno di raffreddare i generatori diesel di emergenza (EDG) situati all'interno dell'isola nucleare della centrale, che vengono attivati quando la centrale nucleare è disconnessa dalla rete, garantendo l'alimentazione di componenti critici come il sistema di raffreddamento del reattore, necessario per assicurare un arresto controllato dello stesso"L'ingresso nel settore del nucleare, avvenuto grazie alla nostra controllata Refrion, è un tassello importante del nostro percorso di crescita, che prospetta nuove opportunità, alla luce del Piano Nazionale Integrato Energia e Clima appena inviato dal Governo italiano a Bruxelles, con l'obiettivo di raggiungere le zero emissioni nette entro il 2050", ha detto l'