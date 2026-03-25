Al via la Task Force Africa di SACE per rafforzare l’export italiano in linea con il Piano Mattei

(Teleborsa) - SACE lancia la Task Force Africa, una nuova iniziativa strategica, nata nel solco del Piano Mattei, per rafforzare il supporto alle imprese italiane nei mercati africani e favorire la diversificazione geografica dell’export, anche alla luce dell’attuale contesto geopolitico internazionale.



In un quadro caratterizzato da tensioni e instabilità in alcune aree chiave, tra cui il Medio Oriente, l’Africa rappresenta una direttrice sempre più rilevante per la crescita internazionale delle imprese italiane. Con la Task Force Africa, SACE potenzia il proprio impegno sul continente attraverso un approccio integrato che combina iniziative commerciali, un team dedicato, presenza sul territorio e accompagnamento alle imprese.



La Task Force Africa si articola in un insieme di azioni concrete:



- rafforzamento degli strumenti operativi, attraverso iniziative concrete come il parere di assicurabilità gratuito per le operazioni di Credito Fornitore in tutti i 18 Paesi del Piano Mattei, un intervento diretto per accelerare lo sviluppo di nuove operazioni nei mercati africani

- potenziamento della copertura territoriale, oltre le attuali sedi SACE, con un maggior presidio del network di export advisor in Paesi come Ghana e Kenya, in linea con l’estensione geografica del Piano Mattei oltre che in Nigeria e in Sud Africa.

- attivazione di canali dedicati alle imprese, tra cui un team di risorse specializzate e una casella di contatto unica – pianomattei@sace.it

- rafforzamento delle attività di accompagnamento, attraverso business forum (come, ad esempio, il prossimo in Costa d’Avorio), l’organizzazione di iniziative di business matching con controparti africane e programmi di formazione specialistica come l’Africa Champion Program.



La Task Force Africa si inserisce nel quadro delle attività di SACE a sostegno del Piano Mattei per l’Africa, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, con l’obiettivo di rafforzare le relazioni economiche tra Italia e Paesi africani e favorire nuove opportunità di crescita per le imprese italiane nel continente.



"Con la Task Force Africa rafforziamo ulteriormente il nostro impegno a supporto delle imprese italiane in una fase in cui diventa sempre più strategico diversificare i mercati di sbocco dell’export" – ha dichiarato Michele Pignotti, Amministratore Delegato di SACE –. "L’Africa rappresenta un’area ad alto potenziale e il nostro obiettivo è accompagnare le imprese con strumenti concreti, una presenza – attuale e prospettica - sempre più capillare sul territorio e un supporto mirato, facilitando l’accesso alle opportunità di business e contribuendo agli obiettivi del Piano Mattei".



In questo contesto, il Credito Fornitore rappresenta uno degli strumenti più efficaci per sostenere l’export delle imprese italiane nei mercati africani, consentendo di offrire dilazioni di pagamento ai clienti esteri con la copertura del rischio di credito e politico. L’eliminazione del costo del parere di assicurabilità nei Paesi del Piano Mattei rafforza ulteriormente questo strumento, rendendolo più accessibile e favorendo l’avvio di nuove operazioni, in particolare per le filiere della meccanica strumentale.



La Task force integra e rafforza iniziative già avviate da SACE per supportare l’ingresso delle imprese italiane nei mercati africani, come l’Africa Champion Program, giunto alla sua seconda edizione e dedicato alla formazione specialistica e al business matching con partner africani. Il programma accompagnerà le imprese nei Paesi prioritari del Piano Mattei, con i prossimi appuntamenti previsti il 26 marzo in Algeria e il 31 marzo in Ghana.



Sace e il Piano Mattei



SACE conferma il proprio ruolo di partner per la crescita internazionale delle imprese italiane, facilitando l’accesso a strumenti assicurativi e finanziari e accompagnandole nello sviluppo di nuove opportunità nei mercati ad alto potenziale.



Nell’ambito del Piano Mattei per l’Africa, promosso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, SACE ha già perfezionato operazioni per circa 3,6 miliardi di euro, contribuendo al supporto di progetti per un valore complessivo di circa 18,5 miliardi di euro nei Paesi coinvolti e accompagnando oltre 200 imprese italiane nel loro percorso di crescita nei mercati africani.



Il Piano Mattei, rappresenta un’iniziativa strategica per rafforzare la cooperazione tra Italia e Paesi africani, promuovendo sviluppo sostenibile e crescita economica condivisa.



L’azione di SACE si concentra in particolare sui settori strategici del Piano – energia, infrastrutture fisiche e digitali, agribusiness, acqua, sanità e formazione professionale – favorendo il coinvolgimento delle filiere italiane e la creazione di nuove opportunità di export.



In questo quadro, SACE svolge un ruolo chiave nel supporto ai grandi progetti infrastrutturali e corridoi strategici, facilitando la partecipazione di EPC contractor e il coinvolgimento delle imprese italiane lungo tutta la catena del valore, oltre a sostenere l’accesso a materie prime e risorse critiche fondamentali per la competitività del sistema produttivo nazionale.

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