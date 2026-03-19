ISCC Fintech, approvata cessione di portafoglio crediti NPL da 51 milioni di euro

(Teleborsa) - Integrated System Credit Consulting Fintech ( ISCC Fintech ), società attiva nell'acquisto di portafogli granulari di crediti NPL e quotata su Euronext Growth Milan, ha approvato una binding offer presentata da un importante operatore finanziario italiano relativa all'acquisto di un portafoglio crediti NPL per un GBV complessivo di circa 51 milioni di euro, a un prezzo pressoché equivalente rispetto al valore di carico. Il closing dell'operazione è previsto entro il 15 aprile 2026.

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