Lottomatica, buyback di 200.000 azioni
(Teleborsa) - Lottomatica Group, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, dal 23 al 27 marzo 2026, complessivamente 200.000 azioni ordinarie al prezzo medio di 25,1639 euro per euro, per un controvalore pari a 5.032.775,50 euro.
A seguito degli acquisti appena comunicati, l'azienda leader in Italia nel settore dei giochi detiene complessivamente 16.011.329 azioni proprie, pari al 6,363% delle azioni ordinarie in circolazione.
A Piazza Affari, oggi, balza in avanti Lottomatica, che amplia la performance positiva con un incremento del 2,42%.
```