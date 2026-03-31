Tessellis sollecita la presentazione di offerte per cessione rami d'azienda

(Teleborsa) - Tessellis , gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nei settori Telecomunicazioni e Media&Tech, ha lanciato una sollecitazione a presentare offerte per alcuni suoi rami d'azienda nell'ambito della procedura di composizione negoziata della crisi in corso. È richiesta la formulazione di offerte irrevocabili migliorative entro il 30 aprile 2026.



La procedura competitiva è volta a: (I) l'affitto/licenza e il conseguente acquisto del ramo d'azienda B2C e del ramo d'azienda Web-mail di Tiscali, nonché dei marchi di titolarità di Tessellis (Perimetro A); e/o (II) l'acquisto del ramo d'azienda HVB di Tiscali, inclusivo del datacenter e della partecipazione detenuta in Aetherna, il ramo d'azienda B2B di Go Internet, inclusivo della partecipazione detenuta in X-Stream (Perimetro B); e/o (III) l'acquisto del ramo d'azienda B2B di Go Internet, inclusivo della partecipazione detenuta in X-Stream, e della partecipazione detenuta da Tiscali in Aetherna (Perimetro B.1); e/o (IV) l'acquisto del ramo d'azienda HVB di Tiscali, inclusivo del datacenter (Perimetro B.2); o (V) l'affitto/licenza e il conseguente acquisto del Perimetro A congiuntamente all'acquisto del Perimetro B (Perimetro C).



Le offerte irrevocabili: se riferite al Perimetro A o al Perimetro C dovranno prevedere (i) l'impegno ad assumere in affitto/licenza il Ramo d'Azienda B2C, il Ramo d'Azienda Web-mail e i Marchi, a fronte di un canone mensile pari a 333 mila euro per i primi 12 (dodici) mesi e a 200 mila euro per i successivi 3 (tre) mesi; (ii) l'impegno, inscindibile, ad acquistare il Perimetro A, con indicazione del prezzo offerto per la stipula del relativo contratto di compravendita, in misura superiore a 27 milioni di euro; nonché (iii) le clausole relative ai potenziali incrementi del prezzo di acquisto del Perimetro A previsti dall'Offerta Vincolante (i) per la riduzione di risorse FTE e (ii) laddove sia realizzata la compravendita del Perimetro A mediante il contestuale conferimento in natura di tali beni – da parte di Tiscali e Tessellis - in una società a responsabilità limitata di nuova costituzione e la vendita all'offerente dell'intero capitale sociale di tale società; se formulate in relazione al Perimetro B o al Perimetro C, dovranno prevedere l'impegno ad acquistare il Perimetro B, con l'indicazione del prezzo offerto per la stipula del contratto di compravendita, in misura superiore a 6 milioni di euro; se formulate in relazione al Perimetro B.1, dovranno prevedere l'impegno ad acquistare il Perimetro B.1, con l'indicazione del prezzo offerto per la stipula del contratto di compravendita, in misura superiore a 4 milioni di euro; se formulate in relazione al Perimetro B.2, dovranno prevedere l'impegno ad acquistare il Perimetro B.2, con l'indicazione del prezzo offerto per la stipula del contratto di compravendita, in misura superiore a 2 milioni di euro.

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