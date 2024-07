Compagnia dei Caraibi, ricavi in crescita del 2,7-3,1% nel primo semestre

Compagnia dei Caraibi

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nell'importazione, sviluppo, brand building e distribuzione di distillati, vini e soft drink di fascia premium e ultra-premium, ha comunicato che ial 30 giugno 2024 si attestano in un range tra 26,7 e 27,1 milioni di euro, in crescita nel range tra 2,7% e 3,1% rispetto al 30 giugno 2023 (26,2 milioni). Laè negativa (saldo debitorio) in un range compreso tra 9,4 e 9,7 milioni di euro."I risultati del primo semestreeconomica e geopolitica - ha commentato l'- Sebbene alcuni segnali più positivi stiano iniziando ad emergere nel 2024, il mercato globale rimane debole dopo diversi anni di crescita superiore al trend. Nonostante lo scenario impegnativo, abbiamo registrato una crescita del +3%, una dimostrazione della solidità delle nostre operazioni e della dedizione del nostro team. In questo contesto la crescita della società assume un significato di nota".Con riferimento alladi cui è stata vittima la società nel mese di luglio 2023, per un importo complessivo pari a 879.196 euro, Compagnia dei Caraibi ha comunicato che le attività investigative avviate in seguito alla denuncia-querela hanno permesso ilda parte delle Autorità spagnole di un importo pari a 215.527 euro.