Porto Aviation, contratto da 4,4 milioni di euro con società americana

Porto Aviation Group

(Teleborsa) -, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore aeronautico, ha siglato un contratto con una società americana specializzata nella fornitura di servizi aeronautici ad enti pubblici e privati, per lacompleti di tutti i servizi, gli accessori e l’assistenza, per un valore complessivo diLa consegna dei velivoli si svilupperà in un arco temporale previsto di circa, a partire dal 1° gennaio 2025. Il completamento della fornitura dei velivoli è previsto entro la metà del 2026. I velivoli saranno consegnati in batch di produzione da 2 a 6 per spedizione."È un passo importante per la nostra società, di cui sono molto contento - ha commentato l'- Si iniziano a vedere i primi sviluppi di crescita sul mercato americano su cui puntiamo molto. Il nostro impegno sarà massimo e la collaborazione non potrà che essere profittevole per entrambi".