Cybersecurity, nell’area EMEA raddoppiate le violazioni da intrusione di sistema

(Teleborsa) - In oltre 22.000 incidenti di, tra cui 12.195 violazioni di dati confermate, il coinvolgimento diè raddoppiato (raggiungendo il 30%) con un'impennata del 34% nello sfruttamento dellea livello globale. È quanto emerge dallo studio diche ha pubblicato il suo Data Breach Investigations Report (DBIR) per il 2025, evidenziando una drammatica impennata delle violazioni di dati a livello globale, con l'area EMEA che ha registrato un allarmante aumento delle intrusioni di sistema, salite alle stelle e quasi raddoppiate in un solo anno (53%).Nell, infatti, quasi un terzo delle violazioni (29%) ha avuto origine all'interno dell'organizzazione, in netto contrasto con la zona, dove solo l'1% delle minacce sono state originate da attori all’interno dell’organizzazione, e il, dove rappresentano solo il 5% degli incidenti. Sebbene la regione EMEA abbia registrato il maggior numero di minacce interne, vi è stato un significativo calo del 41% di queste minacce nel 2025, dovuto soprattutto al rapido aumento di altre tipologie di violazioni.“L'allarmante tasso di violazioni causate dai dipendenti nell'area EMEA sottolinea la necessità cruciale per le aziende di rafforzare la propria cybersecurity interna. Le organizzazioni devono andare oltre la difesa dalle minacce esterne e promuovere una cultura della sicurezza consapevole e responsabile al loro interno – ha dichiarato, Group Vice President e Head of EMEA di Verizon Business – L'impennata delle intrusioni di sistema in tutta l'area EMEA è un forte monito per le organizzazioni a rafforzare urgentemente sia le difese esterne che i controlli interni, attraverso una formazione completa dei dipendenti, solidi controlli degli accessi e strategie zero-trust".