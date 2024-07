De Nora, lettera di intenti con Duferco Energia per progetti comuni

Industrie De Nora

(Teleborsa) -, società quotata su su Euronext Milan e specializzata nell'elettrochimica e nella filiera dell'idrogeno verde, ha, tra le principali aziende del mercato energetico italiano, per avviare una collaborazione nella realizzazione di progetti di produzione di idrogeno verde e contribuire così alla decarbonizzazione dei settori della mobilità, dell'energia e della logistica in Italia.In particolare, De Nora e Duferco Energia intendono collaborare in progetti per la, settore fortemente dinamico anche grazie alle numerose sovvenzioni governative e del PNRR.In dettaglio, ai sensi della lettera di intenti non vincolante siglata tra le parti, De Nora intende rendere disponibile a Duferco Energia le sue tecnologie, tra cui l'elettrolizzatore Dragonfly, e a partecipare congiuntamente ai progetti. Da parte sua, Duferco intende considerare De Nora comedell'acqua ed offrire la propria rete commerciale ed industriale per sviluppare progetti legati all’idrogeno green."La collaborazione tra le due aziende ci permetterà di rafforzare la nostra posizione commerciale ed industriale favorendo l'adozione dei nostri prodotti su larga scala e per le tante applicazioni in cui Duferco eccelle", ha commentato l'AD