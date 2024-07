Piazza Affari, i dividendi del 29 luglio 2024

Gas Plus

Mare Engineering Group

Toscana Aeroporti

(Teleborsa) - Il 29 luglio 2024 in Borsa Italiana staccano la cedola delle seguenti società:ISIN: IT0004098510Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,15 EURData di pagamento: 31/07/2024ISIN: IT0005588626Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,01 EURData di pagamento: 31/07/2024ISIN: IT0000214293Mercato: Milano - AzioniDividendoImporto per azione: 0,3671 EURData di pagamento: 31/07/2024